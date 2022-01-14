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'شيا' سلمت ميقاتي كتابا أجابت خلاله على بعض الهواجس اللبنانية

'شيا' سلمت ميقاتي كتابا أجابت خلاله على بعض الهواجس اللبنانية
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

سلمت السفيرة الامريكية في بيروت دوروثي شيا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتابا من وزارة الخزانة أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى لبنان بخصوص اتفاقيات الطاقة الإقليمية

العالم_لبنان

نقلت السفيرة الاميركية دورثي شيا الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتابا رسميا خطيا من وزارة الخزانة الأميركية "أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر".

وفي تصريح لها، لفتت شيا الى انه "لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية، وهذه الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخما الى الأمام وحدثا رئيسيا في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر إستدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني".

وإستقبل ميقاتي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي. وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والسبل الآيلة الى دعم الشعب اللبناني للخروج من أزماته الراهنة، كما تم التباحث في الأنشطة التي تقوم بها الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في لبنان".

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