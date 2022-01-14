الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢
٠٦:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون الليلة في بانوراما..

تونس، مظاهرات ضد الرئيس...التصعيد الروسي الأمريكي إلى أين؟

تونس، مظاهرات ضد الرئيس...التصعيد الروسي الأمريكي إلى أين؟
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، اعتقال القوى الامنية عددا من المتظاهرين خلال تظاهرة حاشدة خرجت في العاصمة التونسية رفضا لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد واحياء لذكرى الثورة.

العالم - بانوراما

واندلعت مواجهات بين القوى الأمنية وعدد من المتظاهرين في عدة شوارع بالعاصمة تونس.

وحاولت القوى الامنية تفريق المحتجين باستخدام المياه وقنابل الغاز بشارع الحبيب بورقيبة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد روسيا انها لن تنتظر الى البد رد الولايات المتحدة والغرب على مطالبها المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.

يأتي هذا الموقف بعد فشل الإجتماعات الأخيرة بين الطرفين في تخفيف حدة التوتر بينهما.

حيث ما تزال واشنطن على موقفها بعدم إعطاء رد واضح على المطالب الروسية وبأنها مستعدة لكافة السيناريوهات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

تحرك الاحزاب التونسية واحتجاجات السودان المتواصلة

البرلمان العراقي...خطوة متعثرة ومهام جسيمة

السودان، الأزمة تراوح مكانها والحلول غائبة..الغموض يكتنف المشهد السياسي التونسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المالكي يطالب بمحاسبة مستهدفي مقار احزاب سياسية بالعراق

العميد سريع: العدو يتكبّد خسائر فادحة خلال صد زحف له باتجاه حريب وعين بشبوة

تشاهدون الليلة في بانوراما.. تونس، مظاهرات ضد الرئيس...التصعيد الروسي الأمريكي إلى أين؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 14-01-2021

إصابات في جيش الإحتلال جراء شجار كبير بين الجنود

فنلندا: لا نخطط للانضمام إلى الناتو