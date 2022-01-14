تونس، مظاهرات ضد الرئيس...التصعيد الروسي الأمريكي إلى أين؟

العالم - بانوراما

واندلعت مواجهات بين القوى الأمنية وعدد من المتظاهرين في عدة شوارع بالعاصمة تونس.

وحاولت القوى الامنية تفريق المحتجين باستخدام المياه وقنابل الغاز بشارع الحبيب بورقيبة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد روسيا انها لن تنتظر الى البد رد الولايات المتحدة والغرب على مطالبها المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.

يأتي هذا الموقف بعد فشل الإجتماعات الأخيرة بين الطرفين في تخفيف حدة التوتر بينهما.

حيث ما تزال واشنطن على موقفها بعدم إعطاء رد واضح على المطالب الروسية وبأنها مستعدة لكافة السيناريوهات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.