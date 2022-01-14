الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢
٠٢:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مدير معهد باستور: متحور 'أوميكرون' قادم بقوة في الجزائر

مدير معهد باستور: متحور 'أوميكرون' قادم بقوة في الجزائر
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية في الجزائر، البروفيسور فوزي درار إن "المنحنى الوبائي اليومي في تصاعد مستمر ومتحور أوميكرون قادم بقوة في البلاد خلال الأسبوعين القادمين".

العالم - الجزائر

وأوضح درار أن "عدد المرضى حاليا بالمستشفيات فاق 4200 حالة، ونتوقع ارتفاع الحالات في الأيام القادمة"، مؤكدا أنه "بحسب المعطيات العلمية سلالة أوميكرون ستكون الأكثر انتشار وسيطرة خلال الأسبوعين القادمين وسيتغير منحنى الإصابة من دلتا إلى أوميكرون في نهاية الشهر".

وأشار إلى أنه "في أواخر ديسمبر كانت نسبة انتشار سلالة دلتا 80%، لكن في 13 يناير تقلصت إلى 67%. بالمقابل في أواخر ديسمبر سلالة أوميكرون بلغت 10% وحاليا ارتفعت إلى 33% وهي في توسع كبير"، مؤكدا أن "كل الأشخاص بالعناية المركزة حاليا 100% منهم غير ملقحين، و90% من المرضى بالمستشفيات لم يأخذوا اللقاح".

يذكر أن إجمالي الإصابات بمتحور "أوميكرون" في الجزائر بلغ 145 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 82 إصابة جديدة يوم أمس الخميس.

روابط ذات صلة

الجزائر تشرع في تسويق لقاح كورونافاك المصنع محليا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس... أحزاب معارضة للرئيس تتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة

40 نجما من هوليوود يعتبرون الاحتلال 'دولة' فصل عنصري

شاهد..التظاهرات التونسية بعيون قناة العالم

عقد الاجتماع الثالث للجنة التحقيق المشتركة باغتيال الشهيد سليماني في بغداد

ستولتنبرغ: الناتو لن يتنازل عن التوسع ونشر القوات في الشرق

مدير معهد باستور: متحور 'أوميكرون' قادم بقوة في الجزائر