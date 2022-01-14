مدير معهد باستور: متحور 'أوميكرون' قادم بقوة في الجزائر

العالم - الجزائر

وأوضح درار أن "عدد المرضى حاليا بالمستشفيات فاق 4200 حالة، ونتوقع ارتفاع الحالات في الأيام القادمة"، مؤكدا أنه "بحسب المعطيات العلمية سلالة أوميكرون ستكون الأكثر انتشار وسيطرة خلال الأسبوعين القادمين وسيتغير منحنى الإصابة من دلتا إلى أوميكرون في نهاية الشهر".

وأشار إلى أنه "في أواخر ديسمبر كانت نسبة انتشار سلالة دلتا 80%، لكن في 13 يناير تقلصت إلى 67%. بالمقابل في أواخر ديسمبر سلالة أوميكرون بلغت 10% وحاليا ارتفعت إلى 33% وهي في توسع كبير"، مؤكدا أن "كل الأشخاص بالعناية المركزة حاليا 100% منهم غير ملقحين، و90% من المرضى بالمستشفيات لم يأخذوا اللقاح".

يذكر أن إجمالي الإصابات بمتحور "أوميكرون" في الجزائر بلغ 145 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 82 إصابة جديدة يوم أمس الخميس.