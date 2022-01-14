40 نجما من هوليوود يعتبرون الاحتلال 'دولة' فصل عنصري

العالم - الإحتلال

وتضم قائمة المشاهير من الممثلين الموقعين على رسالة التضامن مع الشعب الفلسطيني نجوما كبارا ومعروفين بينهم سوزان ساراندون ومارك روفالو وجايل جارسيا برنال وبيتر كابالدي وماكسين بيك وفيجو مورتنسن وستيف كوجان وتشارلز دانس وهارييت والتر.

وقال الفنانون في رسالتهم: "ننضم إلى إيما واتسون لدعم العبارة البسيطة بأن "التضامن هو فعل "، بما في ذلك التضامن الهادف مع الفلسطينيين الذين يكافحون من أجل حقوقهم الإنسانية بموجب القانون الدولي. نحن نعارض الظلم في أي مكان في العالم ونقف مع كل الذين يسعون إلى إنهاء الاضطهاد".

وتقول الرسالة إن الموقعين "يرون أن هناك اختلالا في توازن قوة الكامن بين إسرائيل القوة المحتلة، والفلسطينيين كشعب خاضع لنظام الاحتلال العسكري والفصل العنصري، كما وصفته منظمتي هيومن رايتس ووتش وبتسيلم منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية ومن خبراء حقوقيين فلسطينيين ودوليين".

وأعلن بيان كبار النجوم تضامنه مع ما نشرته النجمة واتسون مطلع الشهر الحالي على صفحتها على موقع انستغرام حين شاركت عبارة تقول: "التضامن هو فعل" مكتوب على صورة لمتظاهرين التقطوا في مسيرة متضامنة مع فلسطين.

وقال الفنانون في رسالتهم إنهم "يدينون جميع أشكال العنصرية، بما في ذلك معاداة السامية وكراهية الإسلام. وجاء في الرسالة أن "معارضة نظام سياسي أو سياسة تختلف عن التعصب والكراهية والتمييز الذي يستهدف أي مجموعة من البشر على أساس هويتهم". "نحن نعتبر الأول شكلاً شرعيًا وضروريًا للتعبير السياسي والأخلاقي، والثاني على أنه عنصرية.

وتعرضت النجمة نتيجة لذلك لحملة اسرائيلية، حيث انتقد جلعاد إردان، سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة منشور واتسون الذي غرد: "قد تنجح الرواية في هاري بوتر لكنها لا تعمل في الواقع'.

كما اتهمها داني دانون، السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، بـ "معاداة السامية". ونشر دانون لقطة شاشة لمنشور واتسون، مع التعليق: "10 نقاط من جريفندور لكونه معاديًا للسامية".