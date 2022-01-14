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الأمن الوطن العراقي يطيح بـ11 إرهابيا في الأنبار

الأمن الوطن العراقي يطيح بـ11 إرهابيا في الأنبار
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، اعتقال 11 إرهابياً في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار.

العالم - العراق

وقال الجهاز في بيان تلقته، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار من إلقاء القبض على أحد عشر ارهابياً استناداً على مذكرات قبض صادرة وفق احكام المادة (4/ ارهاب)".

وأضاف، أن "الإرهابيين جرى تدوين افاداتهم بعدما اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الارهابية وشاركوا بمواجهات وتعرضات على القوات الامنية خلال عمليات التحرير".

وأشار إلى أنه "تمت إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".

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