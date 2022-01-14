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أرمينيا وتركيا تتفقان على مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة

أرمينيا وتركيا تتفقان على مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

اتفقت تركيا وأرمينيا في محادثات موسكو على مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة من أجل التطبيع الكامل للعلاقات.

العالم ـ أوروبا

وقالت الخارجية الأرمينية في بيان، اليوم الجمعة: "خلال الاجتماع الأول، الذي عقد في جو إيجابي وبناء، تبادل الممثلون الخاصون وجهات النظر الأولية بشأن عملية التطبيع من خلال الحوار بين أرمينيا وتركيا. واتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة بهدف التطبيع الكامل".

يشار إلى أن موعد ومكان الاجتماع الثاني سيتم تحديدهما من خلال القنوات الدبلوماسية في الوقت المناسب.

هذا واستضافت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، اجتماعا للممثلين الخاصين لعملية التطبيع بين أرمينيا وتركيا، إذ ترأس الوفد الأرميني نائب رئيس البرلمان الأرميني روبين روبينيان، وعن الجانب التركي سفير أنقرة السابق في الولايات المتحدة سيردار كيليش.

في 13 ديسمبر/كانون الأول 2021، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن يريفان وأنقرة ستعينان ممثلين على أساس مشترك للمفاوضات بشأن تطبيع العلاقات.

ورحبت وزارة الخارجية الأرمينية ببيان جاويش أوغلو، مؤكدة أن يريفان ستعين ممثلها الخاص لإجراء الحوار.

ويذكر أن أنقرة عينت السفير التركي السابق لدى الولايات المتحدة سيردار كليتش كممثل خاص لتطبيع العلاقات مع يريفان، ومن الجانب الأرميني تم تعيين نائب رئيس البرلمان روبين روبينيان.

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