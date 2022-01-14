الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

كبار المفاوضين في محادثات فيينا يعودون مؤقتا إلى بلدانهم

كبار المفاوضين في محادثات فيينا يعودون مؤقتا إلى بلدانهم
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

يعود كبار المفاوضين من إيران وثلاث دول أوروبية إلى عواصمهم مؤقتا ولمدة يومين، مساء اليوم الجمعة، لمناقشة مواقفهم السياسية وبعض المشاورات، وذلك بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رؤساء الوفود.

العالم-إيران

مع ذلك، فإن مفاوضات على مستوى الخبراء ستستمر دون انقطاع، وعودة كبار المفاوضين لا تعني نهاية الجولة الثامنة من المفاوضات.

وتحرز مفاوضات رفع الحظر الجائر، التي بدأت في 27 ديسمبر الماضي ، التقدم بحذر فيما شددت ايران على رفع الحظر أولاً من قبل الطرف الذي انسحب من اتفاق 2015 ، وبعد التحقق ، ستتخذ إيران الإجراءات النووية في إطار الاتفاق النووي.

وتؤكد إيران أنه كلما زاد استعداد الجانب الآخر لرفع الحظر وتعززت الإرادة الجادة بقبول الآليات التي تتوخاها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذا الشأن، انخفض الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق نهائي.

روابط ذات صلة

هذا ما غرد به رئيسي حول الحظر والمفاوضات الجارية

بالفيديو.. عندما يفشل الارهاب الاقتصادي في عرقلة التقدم الايراني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو..مستجدات مشهد التظاهرات في تونس

بالتفاصيل.. تعرض سياسي كردي عراقي لمحاولة اغتيال في بغداد

غير معروفة.. استخدامات غريبة للشاي لم يخبرك بها أحد

بوريل: نعمل على حشد كافة مواردنا لمساعدة أوكرانيا عقب الهجمة السيبرانية

جريمة إعدام 3 شبان بحرينيين -2017

كبار المفاوضين في محادثات فيينا يعودون مؤقتا إلى بلدانهم