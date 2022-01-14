كبار المفاوضين في محادثات فيينا يعودون مؤقتا إلى بلدانهم

العالم-إيران

مع ذلك، فإن مفاوضات على مستوى الخبراء ستستمر دون انقطاع، وعودة كبار المفاوضين لا تعني نهاية الجولة الثامنة من المفاوضات.

وتحرز مفاوضات رفع الحظر الجائر، التي بدأت في 27 ديسمبر الماضي ، التقدم بحذر فيما شددت ايران على رفع الحظر أولاً من قبل الطرف الذي انسحب من اتفاق 2015 ، وبعد التحقق ، ستتخذ إيران الإجراءات النووية في إطار الاتفاق النووي.

وتؤكد إيران أنه كلما زاد استعداد الجانب الآخر لرفع الحظر وتعززت الإرادة الجادة بقبول الآليات التي تتوخاها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذا الشأن، انخفض الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق نهائي.