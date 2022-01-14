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أوكرانيا تقترح عقد قمة ثلاثية الأطراف مع روسيا وأميركا

أوكرانيا تقترح عقد قمة ثلاثية الأطراف مع روسيا وأميركا
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تقترح عقد قمة افتراضية ثلاثية الأطراف مع روسيا والولايات المتحدة.

العالم ـ أوروبا

قال أندروي يارماك، مدير مكتب الرئيس زيلينسكي، في خطاب خلال فعالية في "المجلس الأطلسي" اليوم الجمعة ""نعتقد أنه سيكون من الممكن العمل على اجتماع ثلاثي، ربما مؤتمر عبر الفيديو".

وأشار يارماك إلى أن الجانب الأوكراني ينتظر رد الفعل الروسي، مشيرا إلى أن "الشركاء الأمريكيين أبدوا اهتماما عميقا".

هذا وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن الحلف لن يتنازل عن التوسع ونشر القوات في الشرق، مؤكدا أن الناتو وافق مبدئيا على انضمام أوكرانيا وجورجيا إليه، غير أنه لم يحدد موعدا زمنيا بعد لذلك.

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