مصرع مهاجر سوداني في قناة المانش

العالم - السودان

وأوضحت النيابة العامة في بولوني سور مير، التي فتحت تحقيقا ضد مجهول بتهمة القتل غير المتعمد، أن الضحية شاب في العشرينات من العمر، وسوداني الجنسية على ما يبدو.

وحسب النيابة العامة، فقد حاول 32 شخصا العبور مع الضحية، وتم إنقاذهم "سالمين"، لكنهم كانوا في حالة "انخفاض حرارة الجسم"، وحسب مصدر قريب من التحقيق، كان المهاجرون في زورق مطاطي.

ويعد الشاب أول مهاجر يلقى حتفه في المانش هذا العام.

وكانت السلطات المحلية، أعلنت فقدان أربعة أشخاص، ووفاة 30 آخرين بينهم 27 مهاجرا في نوفمبر الماضي عندما غرق زورقهم قبالة مدينة كاليه في حادثة هي الأسوأ في تلك القناة.

يذكر أن عدد العابرين عبر قناة المانش من فرنسا إلى انكلترا على متن قوارب صغيرة وصل إلى رقم قياسي الماضي، إذ تخطى 28 ألف شخص.