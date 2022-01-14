الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الإيراني يعلن من العاصمة بكين بدء العمل بوثيقة التعاون الشامل والاستراتيجي الموقعة بين إيران والصين

الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 14-01-2021

إصابات في جيش الإحتلال جراء شجار كبير بين الجنود

فنلندا: لا نخطط للانضمام إلى الناتو

إندبندنت: جونسون يواجه أصعب لحظاته السياسية مع تزايد المطالب باستقالته

عمليات بغداد تصدر بيانا بشأن استهداف مقر أحد الأحزاب السياسية

دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول إخراج الجثث المحنطة وعرضها في المتاحف