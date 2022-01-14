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رغم الحظر..

وزير خارجية الصين يبدي استعداده لتعزيز التعاون مع ايران على مختلف الصعد

وزير خارجية الصين يبدي استعداده لتعزيز التعاون مع ايران على مختلف الصعد
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي استعداد بلاده لتنمية التعاون مع ايران في مجالات الاستثمارات والطاقة والبنوك والثقافة ، رغم الحظر الاميركي اللاشرعي والجائر ضد الشعب الإيراني.

العالم-إيران

أكد وزير الخارجية الصيني ، وهو يؤكد آراء وزير خارجيتنا ، الذي نشره اليوم في الصحافة الصينية أمير عبد اللهيان ، أن آراء وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية في المقال المنشور تظهر أن أفق طويل للعلاقات بين البلدين.

ووصف وانغ يي ، خلال لقائه نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان في الصين اليوم الجمعة، سياسة بكين المبدئية بمثابة استمرار دعم موقف إيران في محادثات فيينا مشددا على ضرورة تعويض الولايات المتحدة عن أخطائها الناجمة جراء انسحابها من الاتفاق النووي.

وأكد دعم بكين الكامل لموقف إيران العقلاني ازاء السياسات الأميركية المتغطرسة بشأن الاتفاق النووي.

وتقديرًا لأهمية وثيقة التعاون بين البلدين التي تبلغ مدتها 25 عامًا ، عدّ الوزير الصيني اتفاق الجانبين لبدء تنفيذ الوثيقة بمثابة حدث مهم وأساسي لتحقيق تطور جوهري في العلاقات بين البلدين.

ويشار الى أن الجولة الثانية من المباحثات بين وزيري الخارجية الايراني والصيني عقدت خلال المأدبة الرسمية التي أقامها الوزير الصيني وانغ يي تكريما لأمير عبد اللهيان.

كما استعرض الجانبان، خلال المحادثات، أحدث المستجدات الجارية في محادثات فيينا والتطورات في غرب آسيا والخليج الفارسي.

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