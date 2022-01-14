الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

برلمانية ايرانية: التعامل مع الصين يحبط الحظر الأمیركي الأحادي

برلمانية ايرانية: التعامل مع الصين يحبط الحظر الأمیركي الأحادي
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

عدّت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية زهرة الهيان زيارة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان لبكين تأتي في اطار دفع "الدبلوماسية الاقتصادية" نحو الأمام، مضيفة ان التعامل مع الصين يمكنه ان يحبط الكثير من القضايا المتعلقة بالحظر الاميركي الاحادي وخفض تأثيره.

العالم-إيران

وقالت الهيان، في تصريح صحفي في طهران اليوم الجمعة: ان روسيا والصين دولتان تتمتعان بالدور الحاسم في الاقتصاد العالمي نظرا لامكانياتهما الهائلة وان الاستفادة من امكانيات هاتين الدولتين والتعامل معهما يمكن ان يحظى بالاهمية لايران.

وأضافت: ان ايران تحتاج الى التعامل والعلاقات مع كافة القوى الدولية واحداث توازن في السياسة الخارجية وهذا ما تنشط فيه الحكومة الايرانية الجديدة.

وتابعت الهيان: نظرا للاتفاقية الموقعة بين ايران والصين على مدى 25 عاماً يمكن الاستفادة من القدرات الصينية لتوسيع التبادل الاقتصادي إذ يصنف هذا البلد في المرتبة الأولى للاقتصاد العالمي كما ان تعزيز التعاون بين البلدين يحبط التبعات ذات الصلة بالحظر الاميركي الاحادي ويقلل تأثيراتها.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 14-01-2021

إصابات في جيش الإحتلال جراء شجار كبير بين الجنود

فنلندا: لا نخطط للانضمام إلى الناتو

إندبندنت: جونسون يواجه أصعب لحظاته السياسية مع تزايد المطالب باستقالته

عمليات بغداد تصدر بيانا بشأن استهداف مقر أحد الأحزاب السياسية

دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول إخراج الجثث المحنطة وعرضها في المتاحف