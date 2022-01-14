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لودريان: سوف ندخل في أزمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في فيينا

لودريان: سوف ندخل في أزمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في فيينا
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

توقع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حدوث أزمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في فيينا.

العالم-إيران

وقال لودريان، في مؤتمر صحفي مشترك مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مساء الجمعة في الاشارة الى محادثات رفع الحظر عن إيران في فيينا: "إذا استمرت محادثات فيينا بوتيرة بطيئة واستمرت إيران في تخصيب اليورانيوم فلن يتبقى شيء للتفاوض" على حدّ وصفه.

وزعم لودريان :"برنامج إيران النووي يشكل تهديدا لنا نحن الأوروبيين نظرا لقرب موقعها الجغرافي" على حدّ وصفه دون الاشارة الى الترسانة النووية الاسرائيلية.

وأضاف: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق في فيينا بشأن برنامج إيران النووي ، فسوف ندخل في أزمة، مبيناً: "في فيينا أمامنا خياران: عودة سريعة للاتفاق مع إيران أو الانتشار النووي" على حد وصفه فيما لم يشر الى الانسحاب الاميركي الاحادي من الاتفاق وفرض الحظر الاحادي الجائر فيما يسمى سياسة "الضغوط القصوى".

من جهته قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في المؤتمر الصحفي المشترك، "من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران في محادثات فيينا" مشيرا إلى تهيئة مناخ أفضل بمحادثات فيينا.

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