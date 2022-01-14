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السيد الصدر يحدد آلية اختيار مدراء المكاتب لأعضاء الكتلة الصدرية

السيد الصدر يحدد آلية اختيار مدراء المكاتب لأعضاء الكتلة الصدرية
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

حدد زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، آلية اختيار مدراء المكاتب لأعضاء الكتلة الصدرية، فيما نصح القواعد الشعبية بعدم الاحتكاك بالنواب والتحلي بالصبر للاستمرار بإكمال المشروع الإصلاحي.

العالم - العراق

الوثيقة ادناه:

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