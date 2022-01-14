بالفيديو..عبداللهيان يعلن عن بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الصين

العالم - خاص بالعالم

وقال عبداللهيان: "إتفقنا على اعلان التفيذ باتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين والتي تبلغ مدتها 25 عامًا وعددنا الاساس للاعلان اليوم عن بدء تنفيذ الاتفاق الشامل للتعاون الاستراتيجي".

هذا وقد التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الجمعة نظيره الصيني يانغ يي في بكين، وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وغرد عبد اللهيان على حسابه الشخصي في تويتر اليوم الجمعة في اشارة الى لقائه الاخير مع نظيره الصيني وانغ يي كاتبًا: "إن اللقاء تضمن التباحث حول عدد كبير من المواضيع منها برنامج التعاون الشامل والاستشارات حول مفاوضات فيينا حيث تم تحقيق اجماع هام ونأمل أن تحقق العلاقات بين ايران والصين قفزة نوعية وهي تدخل نصف القرن الثاني من عمرها".