إصابة جنديين سوريين بنيران مسلحي "جبهة النصرة"

العالم-سوريا

وقال: "في محافظة حلب أصيب جندي سوري بنيران قناصة الإرهابيين من منطقة كفر نوران على مواقع القوات الحكومية في محيط بلدة ميزناز".

وأضاف: "في هجوم آخر لقناصة الإرهابيين من منطقة فطيرة على مواقع القوات الحكومية قرب بلدة ميلادجا بإدلب، أصيب جندي سوري ثان".

وتابع: "تم خلال اليوم الماضي في منطقة وقف التصعيد بإدلب تسجيل 11 اتنهاكا من قبل جبهة النصرة الإرهابية، حيث شهدت محافظتا إدلب وحلب قصفا بأربع قذائف لكل منهما، وقصفا واحدا في محافظة اللاذقية، وقصفين في محافظة حماة".

وأشار جورافليوف إلى أن ممثلي المركز الروسي للمصالحة في سوريا قاموا بعمليتين إنسانيتين في مخيم الخساف بمحافظة حلب وفي قرية مظلوم بمحافظة دير الزور، حيث تم خلالهما تقديم 900 سلة غذائية بوزن إجمالي 8.8 طن وزعت على السكان.

ونفذ المركز الروسي للمصالحة 3039 عملا إنسانيا منذ بداية عملية التسوية، وبلغ الوزن الإجمالي للمعونات الإنسانية المقدمة لمحتاجيها في سوريا أكثر من 5.3 ألف طن.

وشدد جورافليف على أن "الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دورياتها في محافظة حلب على طول طريق العجمي كركوزك، وطريق العجمي أفشاريا"، بموجب مذكرة التفاهم الروسية التركية.