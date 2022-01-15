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وزير الخارجية الإيراني يعلن من العاصمة بكين بدء العمل بوثيقة التعاون الشامل والاستراتيجي الموقعة بين إيران والصين

السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

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