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وزارة الدفاع الروسية:

قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان

قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قوات حفظ السلام الروسية العاملة ضمن قوات منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" غادرت كازاخستان.

العالم - أسيا والباسفيك

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات حملّت معداتها على متن طائرات نقل عسكري من طراز "إيل-76 وإن-24 وانطلقت من مطار "ألما آتا" (إلى نقطة الانتشار الدائم)".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية بوقت سابق، مغادرة الدفعة الأولى من قواتها.

وكان الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أعلن الأربعاء 12 من يناير/كانون الثاني، بدء انسحاب قوات "حفظ السلام" الروسية، التابعة لمنظمة "معاهدة الأمن الجماعي" من كازاخستان، ابتداء من يوم الخميس.

وأرسلت روسيا، بطلب من الرئيس الكازاخستاني، قوات مشتركة إلى كازاخستان لفض الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد رفع الحكومة أسعار الوقود، ما سبب انتشار أعمال عنف دامية، وصدامًا بين المواطنين وقوات الأمن في أنحاء البلاد.

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