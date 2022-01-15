صنعاء ترد على بيان مجلس الأمن بشأن سفينة روابي

العالم - اليمن

وأوضح أن السفينة تتبع دولة مشاركة في العدوان على شعبنا وفي حالة حرب معنا ودخلت مياهنا الإقليمية على نحو مخالف للقوانين.

وأكد العزي أن بيان مجلس الأمن محكوم باعتبارات تمويلية ولاعلاقه له بقوانين أو بأخلاق أو بسلامة ملاحة وأمن سفن.

وقال : مؤسف أن يصبح دور مجلس الأمن هو تضليل الرأي العام والتضامن مع القتلة ومنتهكي القوانين وبهذا المستوى المخزي للغاية.

وأكد نائب وزير الخارجية حسين العزي بأنه ‏كان من حق القوات البحرية قانونياً استهداف السفينة المعادية “روابي” لكنها لم تفعل،، مؤكدا أن ‏من المهم جدا احترام سيادة اليمن العظيم وحرمة مياهه الإقليمية.