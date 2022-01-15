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وفد الجهاد الإسلامي سيغادر إلى الجزائر الشهر الجاري

وفد الجهاد الإسلامي سيغادر إلى الجزائر الشهر الجاري
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الدائرة السياسية في حركة "الجهاد الإسلامي" وعضو مكتبها السياسي، محمد الهندي، أن وفداً من الحركة سيغادر إلى الجزائر لتلبية الدعوة الجزائرية نهاية الشهر الجاري.

العالم - فلسطين

وأشار الهندي إلى أن اللقاءات "ستكون منفردة، ويمكن أن تتم الدعوة لإجراء حوارات فصائلية في ضوء هذه اللقاءات".

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن، الشهر الفائت، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية قريباً، عقب استقباله نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في مقر الرئاسة بالجزائر العاصمة.

وكشف تبون آنذاك أن بلاده قررت منح شيك بـ 100 مليون دولار لدولة فلسطين، من دون توضيح طبيعة هذه المساعدة، وإن كانت خارج المساهمة السنوية في دعم السلطة الفلسطينية أو لا. كما أعلن تخصيص 300 منحة دراسية في الجامعات الجزائرية لطلاب فلسطينيين.

وكانت الفصائل الفلسطينية تعتزم عقد حواراتٍ في العاصمة المصرية القاهرة، في حزيران الماضي، تلبية لدعوة رسمية مصرية، لبحث عدد من الملفات السياسية والميدانية في الساحة الفلسطينية، إلا أن هذا الاجتماع جرى إلغاؤه.

وأتى ذلك بعد شهور من عقد الفصائل الفلسطينية حوارها الأخير في القاهرة، الذي أفضى إلى الاتفاق على عقد الانتخابات العامة على عدة مراحل، تمهيداً لإجراء حوار وطني شامل استناداً إلى ما تفرزه نتائج الانتخابات.

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