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هل ستحرك هبة النقب انتفاضة على غرار معركة سيف القدس؟

السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

اكد الباحث السياسي مخاييل عوض، ان الهبة الشعبية لاهالي صحراء النقب جنوبي فلسطين المحتلة، تعطي مؤشرات وادلة ذات اهمية هائلة، باعتبارها نوعية وليست تقليدية عادية.

خاص بالعالم

وقال عوض في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الهبة الشعبية اولاً انها جاءت بعد معركة سيف القدس، والثانية جاءت بعد الاحداث التي تشهدها اراض 48 المحتلة، والثالثة تؤكد ان القضية الفلسطينية واراض فلسطين 48 جنوباً وشمالاً واحدة، قد توحدت مع الضفة وغزة ومع اللاجئين، وبذلك اسقطت 74 عاماً من المحاولات الاسرائيلية بتحويل القضية الفلسطينية الى قضية جانبية معزولة.

واوضح عوض، ان صحراء النقب تكتسب اهمية استثنائية، اولاً انها تشمل مساحة 60 بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية، مشيراً الى ان اهالي النقب كانوا متهمين بانهم كانوا يساعدون المحتل الاسرائيلي في حماية كيانه وبعضهم قد جندوا في قواتته، لكن الهبة الشعبية اثبتت بانهم فلسطينيون وعرب وشركاء في الانتفاضة وعملية التحرير.

وشدد عوض على ان تضامن اراض 48 مع اهالي النقب، بات يعزز هبة رمضان في حي الجراح العام الماضي، وسيف القدس التي قالت ان الفلسطيني اصبح يعتد بنفسه وبمقاومته وبوحدته، وبمحور حلف المقاومة، وبالتالي اصبح يمتلك المعنويات العالية ولديه امل في تحرير فلسطين.

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