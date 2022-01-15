 الوفد الايراني السياسي- الاقتصادي الرفيع اجرى محادثات جيدة جدا في الصين

العالم - ايران

وكتب السفير الايراني في تغريدة له على تويتر اليوم السبت، "غادر الدكتور أمير عبداللهيان صباح اليوم الصين عائدا الى ايران . البدء بتنفيذ خطة التعاون الاستراتيجي لـ25 عاما كان احد اهم انجازات هذه الزيارة".

كما أشار السفير الايراني الى ان الوفد الايراني الذي ضم مسؤولين سياسيين واقتصاديين كبارا ومن قطاعي النفط المصارف قد أجرى محادثات جيدة جدا.

ووصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اول امس الخميس الى العاصمة الصينية بكين على راس وفد سياسي رفيع المستوى.

وقال وزير الخارجية الإيراني في تصريح له الجمعة: إن وثيقة التعاون الشامل بين إيران والصين (25 عامًا) دخلت مرحلة التنفيذ اعتبارا من اليوم.

وصرح حسين أمير عبد اللهيان ، للصحفيين امس (الجمعة) بعد اجتماعه بنظيره الصيني وانغ يي: اتفقنا أولا، خلال الزيارة ، على بدء الجانبين بتنفيذ وثيقة التعاون الشامل ذات الـ 25 عاما اعتبارا من اليوم.

وأضاف: "في ذات الوقت الذي تجري فيه المحادثات بين الجانبين في الصين ، أعددنا الأساس للإعلان اليوم عن بدء تنفيذ وثيقة التعاون الشامل بين البلدين".

وتابع أمير عبد اللهيان: "الى جانب الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال ، نقلت رسالة خطية من السيد ابراهيم رئيسي إلى نظيره الصيني شي جين بينغ تضمنت تنفيذ وثيقة التعاون بين البلدين ذات الـ 25 عامًا ومختلف القضايا الإقليمية والدولية".

وأوضح: "أجرينا محادثات تفصيلية بشأن المحادثات الجارية بفيينا حول رفع الحظر إذ يؤدي المندوب الصيني مع نظيره الروسي دورا إيجابيا في دعم الحقوق الايرانية بشأن الموضوعين النووي وإزالة الحظر".

ونوه الى توصل الجانبين الى "اتفاقيات أقوى" خلال محادثات الجمعة.