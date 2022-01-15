اعتقال معارض مصري لدى هبوط طائرة سودانية اضطراريا في الأقصر

العالم - مصر

منظمة” نحن نسجل” وثقت اعتقال المواطن المصري حسام سلام أثناء هبوط رحلته الجوية اضطراريًا أول أمس الموافق 12 يناير 2022 بمطار الأقصر بجمهورية مصر العربية.

المنظمة قالت إنه حتى وقت كتابة هذه السطور لم يظهر “سلام” أمام النيابة المصرية، ولم تصدر أي بيانات رسمية من السلطات توضح ملابسات القبض عليه، وهذا الأمر يجعله في عداد المختفين قسريًا.

من هو؟

يذكر أن المهندس “حسام سلام” متزوج ولديه طفلان، وهو أيضًا معارض سياسي للنظام المصري الحاكم ومتهم في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة، وكان قد سافر إلى السودان في وقت سابق بسبب ملاحقات السلطات له.

وحملت المنظمة السلطات المصرية خاصة قطاع الأمن الوطني ووزارة الداخلية مسؤولية سلامة حسام سلام.

مؤسس حسم

في ذات السياق ذكر نشطاء أن حسام منوفي سلام أحد مؤسسي حركة “حسم” التابعة لجماعة الاخوان ، مشيرين إلى أنالخارجية الامريكية أدرجت حسم الاخوانية علي قائمة الارهاب يوم 14 يناير 2021

عمل ايه ؟

بعض المصادر قالوا إنه شارك في اغتيال اللواء عادل رجائي و الرائد محمود عبد الحميد و الملازم احمد عز الدين ، فضلا عن مشاركته في تنفيذ محاولات اغتيال النائب العام و د.علي جمعة و المستشار احمد ابو الفتوح .

وأعلن السلطات المصرية عن القبض على حسام منوفى محمود سلام الملفق له عدة قضايا بدعوى انتمائه لحركة حسم بعد ان استقل الطائره من السودان لتركيا حيث هبطت طائرته اضطرارياً بمطار الاقصر وذلك بالتواطؤ مع قائد الطائره والسلطات بمطار السودان

السعد يسخر

من جهته نشر رجل الأعمال أشرف السعد صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكتب قائلا: ‏عاملين فرح عشان نزلوا الطيارة فى الأقصر وخدوا الواد الارهابي، ده أنا طلعت خطفت أوجلان وخدرته فى ألمانيا وجبته بالطيارة لحد تركيا هو ده الشغل مش تقولي الطيارة عطلت.

تسلم الأيادي

في ذات السياق وجه نشطاء الشكر لرجال المخابرات المصرية تقديرا لعملية القبض على حسام سلام.

دور السودان

آخرون ذهبوا إلى أن هناك صفقة ما تمت بين مصر والسودان بموجبها تم الإعلان عن هبوط اضطراري وتم إنفاذ العملية.