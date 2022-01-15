لبنان/ جبران باسيل يؤكد: سلامة ينفذ مشروعاً مبرمجاً باجندة خارجية

العالم - لبنان

و قال باسيل اليوم السبت في حديث لصحيفة الجمهورية أن "بقاء الحكومة وتطيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امران مهمّان، ولا يجب ان تكون القاعدة تحقيق الأول على حساب الآخر، وأموال اللبنانيين لا يمكن ان تعود ولا يمكن تحقيق خطة تعافٍ بوجود رياض سلامة.

اما بالنسبة الى ما سُرّب عن موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من خلال ملاحقة سلامة، فاعتبر باسيل أنّهم يحمون بعضهم، مذكّراً انّ التيار لم يسمّ ميقاتي بل ربطنا الثقة بأداء الحكومة، ومع ذلك لا يمكن ان يبقى البلد ينتظره كي يبادر.

وتعليقاً على تصريح ميقاتي من بعبدا من انّه سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء فور تسلّمه الموازنة من وزارة المال، سأل باسيل: هل يجهل ميقاتي انّ وزير المال لن يسلّمه الموازنة من دون قرار سياسي؟ فلماذا لا يدعو اذاً الى جلسة لمجلس الوزراء؟ ولماذا ربط الدعوة الى اجتماع مجلس الوزراء بهذا القرار فقط ؟ ألا تستدعي الأمور الطارئة في الكهرباء والاتصالات وعشرات المسائل الأخرى الملزمة اجتماع مجلس الوزراء؟ ألا يرى ميقاتي انّ الحكومة هي من يجب عليها اليوم ان تقرّر ال​سياسة​ المالية وليس التعاميم العشوائية الاعتباطية التي يصدرها حاكم المصرف المركزي؟.

وكشف باسيل عن آخر لقاء له مع السيد نصرالله، ويقول: تكلمنا في أمور كثيرة وايضاً في الانتخابات، واللقاء مع السيد يأتي منه دائماً العافية.