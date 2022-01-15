ايران والصين تبدآن اتفاقية تعاون شامل تمتد لـ25 سنة

العالم - ايران

فصل جديد تدخله العلاقات الايرانية الصينية مع دخول الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين حيز التنفيذ، والعنوان الابرز لهذا التعاون هو تجاوز العراقيل الاميركية وتحقيق اكبر قدر من المصلحة للبلدين.

وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان قال عقب اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي انه تم الاتفاق على بدء طهران وبكين تنفيذ وثيقة التعاون للاعوام الخمسة والعشرين المقبلة واضاف انه نقل رسالة خطية من رئيس البلاد ابراهيم رئيسي لنظيره الصيني شي جين بينغ تضمنت تنفيذ وثيقة التعاون اضافة الى قضايا اقليمية ودولية.

وقال أمير عبداللهيان:"اتفقنا علی اعلان البدء بتنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي والشامل بين البلدين والتي تبلغ مدتها خمسة وعشرين عاماً واعددنا الاساس للاعلان اليوم عن بدء تنفيذ الاتفاق الشامل للتعاون الاستراتيجي".

على الجانب الصيني اكد وزير الخارجية وانغ يي استعداد بلاده لتطوير التعاون مع ايران في مختلف المجالات بما فيها الطاقة والمصارف والثقافة رغم اجراءات الحظر الاميركي.

الوزير الصيني اكد كذلك سياسة بلاده المبدئية في مواصلة دعم مواقف طهران في مفاوضات فيينا لالغاء الحظر الاميركي، وشدد على ضرورة ان تعوض الولايات المتحدة ايران عن الاخطاء الناجمة عن انسحاب واشنطن الاحادي من الاتفاق النووي.