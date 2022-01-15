شاهد.. عشرات القتلى والجرحى في حادثة انقلاب قطار بالهند

العالم - آسيا والباسفيك

ونقلت وكالة "برس ترست" الهندية عن وزير السكك الحديدية الهندي أشوينى فايشناو، ترجيحه أن يكون السبب الرئيسي وراء الحادث "مشكلة في معدات القطار وليس في المسارات".

وأضاف أن السبب الحقيقي وراء الحادثة "لا يمكن التأكد منه إلا بعد تفكيك معدات المحرك، والمشكلة تتعلق بمعدات القطار، وليس بقيود السرعة أو المسارات، هناك آثار على المعدات، ولا يمكن التأكد من سبب الحادثة إلا بعد تفكيكها ودراسة تلك العلامات".

وذكر بيان صادر عن إدارة "السكك الحديدية الشمالية الشرقية الحدودية" أن القطار كان يقل 1053 راكبا وقت خروجه عن المسار.

وتم إلغاء رحلات ما لا يقل عن 10 قطارات على الطريق المتأثر بالحادثة، بينما تم تحويل رحلات 10 قطارات أخرى بعيدة المدى عبر طرق بديلة، بحسب ما ذكرته وكالات.