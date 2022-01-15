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مراسل العالم: اعتراض ٦ اليات لقوات الاحتلال الاميركي في قرية دمخية صغيرة بريف القامشلي في سورية واجبارها على التراجع

السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-01-2022

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