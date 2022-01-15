السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢
١٠:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-01-2022

السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 14-01-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 14-01-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 14-01-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-01-2022

شاهد بالفيديو.. اعتداء اسرائيلي علی الطواقم الطبية في مواجهات النقب

طيران العدوان السعودي يستهدف ورشة سيارات في مأرب

شاهد.. عشرات القتلى والجرحى في حادثة انقلاب قطار بالهند

شاهد بالفيديو.. الامارات تنقل عمالقتها في حرب شبوة الی مستشفياتها

من النقب الى الشيخ جراح.. العدو واحد والمُخطط واحد 