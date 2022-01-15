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فيديوغرافيك .. النقب، الصمود والتحدي

السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

شهدت منطقة النقب في جنوب فلسطين المحتلة احتجاجات غاضبة من قبل سكانها الفلسطينيين على سياسة تهجيرهم من قبل الإحتلال.

العالم - فيديوغرافيك

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