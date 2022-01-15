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تونس: أنباء عن تدهو صحة نائب حركة "النهضة" نور الدين البحيري

تونس: أنباء عن تدهو صحة نائب حركة
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكدت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية نور الدين البحيري أن حالته الصحية "بلغت مرحلة الخطر الشديد"

العالم - تونس

يتبع..

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