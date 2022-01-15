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حركة النهضة التونسية تدين منع المتظاهرين من حرية التعبير

السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

بعد أن شهدت العاصمة التونسية تظاهرات حاشدة بمناسبة ذكرى الثورة التونسية واعتراضا على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، وقيام قوات الأمن بقمع التظاهرات واعتقال عدد من المتظاهرين، دعت حركة النهضة القوى المناهضة للسلطة الحالية إلى التنسيق فيما بينها لاستعادة ما أسمته المسار الديمقراطي.

العالم - خاص بالعالم

وأبدت النهضة استعدادها للحوار مع كل الأطراف الوطنية المناهضة لما وصفته بالانقلاب من أجل التوصل لأرضية مشتركة، ودعتها لتنسيق جهودها في طرح بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية تعجل باستعادة المسار الديمقراطي، وتحقق استقرارا سياسيا ضروريا لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بما يسهم في تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين وينقذ البلاد من الدكتاتورية والإفلاس المحقق، وفق تعبيرها.

ونددت الحركة بمنع قوات الأمن المتظاهرين السلميين من التعبير بحرية عن آرائهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة التونسية، وطالبت بوقف العنف ضد المتظاهرين والتعدي على الحريات، وإطلاق سراح الموقوفين الذين احتجزوا خلال المظاهرات.

حزب العمال دعا كل القوى الديمقراطية إلى التصدي لما وصفه بالنهج القمعي، وحذر من تصاعد وتيرة قمع حرية التعبير، مشيرا إلى أن قوات الأمن اعتقلت منسق الحزب خلال احتجاجات يوم الجمعة.

وكانت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات، ‎‎وأكدت عزمها تقديم شكاية إلى النيابة العامة ضد وزير الداخلية بسبب الاعتداء الشديد على المحتجين واختطافهم من دون وجه حق، وطالبت بإطلاق سراح المختطفين، وفتح تحقيق في ظروف اختطافهم.

على صعيد آخر، تفتح في تونس منصة الاستشارة الشعبية الإلكترونية لعموم التونسيين للمشاركة في الاستشارة المتعلقة بالإصلاحات القانونية والدستورية التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد ضمن خريطة طريق لإنهاء المرحلة الاستثنائية.

والتي من المقرر أن تنتهي يوم عشرين من مارس/آذار المقبل، على أن تتولى لجنة تشكلها الرئاسة التونسية فرز المقترحات التي ستقدم عبر هذه الآلية بشأن إصلاح النظام السياسي والقانون الانتخابي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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