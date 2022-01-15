استمرار ازمة الوقود في اليمن وتحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية

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أزمة المشتقات النفطية الأخيرة يعيدها المعنيون إلى استمرار حصار تحالف العدوان وعدم سماحه لسفن الوقود بالوصول الىميناء الحديدة بصورة دائمة، واعتراض واحتجاز بعضها رغم اكتمال اجراءات التصاريح والتفتيش.

طوابير من السيارات نشاهدها هنا في بعض محطات البنزين، فيما أغلقت أغلبية المحطات، لينعكس ذلك على حركة التنقل والمواصلات التي أصبحت شبه مشلولة، إضافة لانقطاعات التيار الكهربائي، ناهيك عن آثار هذه الأزمة على مختلف القطاعات الحيوية والخدمية التي باتتمهددة بالتوقف، كقطاعات الصحة والنقل والمياه والكهرباء وغيرها مع اقتراب نفاد مخزونها.

وتحضر التخوفات من تداعيات كارثية أكبر في حال استمرار أزمة الوقود، خاصة أن هذه الأزمة الأخيرة تعاني منها كافة المحافظات اليمنية، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي وأطرافه لأسباب يعيدونها إلى تدهور أسعار العملة المحلية وجوانب أمنية.

ومع استمرار ازمة الوقود في اليمن تتزايد التحذيرات من تفاقم الأزمات الإنسانية وتوقف القطاعات الخدمية والحيوية، خاصة مع غياب الدورالأممي المفترض وفق المبادئ المتعلقة بجوانب الحماية الإنسانية.

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