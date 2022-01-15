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زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جزيرة خارك بمحافظة بوشهر جنوبي ايران

السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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