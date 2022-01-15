السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢
٠٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

انفجار عنيف يهز مقرات الارهابيين في عفرين

انفجار عنيف يهز مقرات الارهابيين في عفرين
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

هز انفجار عنيف، ظهر اليوم السبت، مدينة عفرين شمالي غرب سوريا، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى.

العالم- سوريا

ووقع انفجار، ظهر اليوم، داخل أحد مقرات فصائل الجماعات المسلحة في ناحية جنديرس الخاضعة لسيطرة ما يسمى "الجيش الوطني" المدعوم تركيا، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى، فضلاً عن تضرر عدد من منازل في المنطقة.

يأتي ذلك بعد يومين من سلسلة تفجيرات شهدتها مناطق سيطرة "الجيش الوطني" في شمالي سوريا، طاول أحدها منطقة عفرين، الخميس الماضي.

من جهة أخرى، أغارت الطائرات الحربية السورية والروسية، ظهر اليوم، على مقرات الجماعات المسلحة أطراف بلدة البارة جنوبي إدلب. فيما قصفت قوات الجيش السوري بالمدفعية اوكار الارهابيين، فجر وصباح اليوم،في قرى وبلدات الفطيرة وكنصفرة وبينين وفليفل في جبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، ومحور العنكاور وقليدين بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

إلى ذلك، تواصل قوات الدفاع الوطني التابعة للجيش السوري حملة التمشيط التي بدأتها، أمس، في البادية قرية الصالحية بريف البوكمال الغربي شرق دير الزور، بعد الهجوم الارهابي الأخير الذي استهدف قواتها بين قريتي الدوير والصالحية.

وذكر ما يسمى" المرصد السوري" المعارض أن الطائرات الروسية شنت، منذ صباح اليوم، 12 غارة جوية على مناطق في البادية لمساندة حملة الجيش السوري البرية، واستهدفت الغارات بشكل خاص مواقع في بادية الرصافة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الرقة وبادية دير الزور.

روابط ذات صلة

محافظ الرقة يعلق على بيان منسوب لزعماء العشائر عن عمليات التسوية

طرد رتل عسكري امريكي واجباره على الانسحاب بريف القامشلي

إصابة جنديين سوريين بنيران مسلحي "جبهة النصرة"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ولادة طفلة أوغندية في طائرة قطرية فوق أجواء مصر

إسرائيلية تسخر من التطبيع مع الإمارات.. "لو كل العرب زي دبي"

تركيا.. إلغاء إلزامية اختبارات كورونا في مجالات عديدة

هكذا احرج نجم التنس العالمي آندي موراي محمد ابن سلمان!

في تعليق على زيارة رئيسي المرتقبة لروسيا المتحدث باسم الحكومة الايرانية: ننتهج دبلوماسية شاملة وقائمة على النتائج

رئيسي: الحفاظ على الوضع الحالي وتحسينه يتطلب الالتزام بالإجراءات الصحية 