انفجار عنيف يهز مقرات الارهابيين في عفرين

العالم- سوريا

ووقع انفجار، ظهر اليوم، داخل أحد مقرات فصائل الجماعات المسلحة في ناحية جنديرس الخاضعة لسيطرة ما يسمى "الجيش الوطني" المدعوم تركيا، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى، فضلاً عن تضرر عدد من منازل في المنطقة.

يأتي ذلك بعد يومين من سلسلة تفجيرات شهدتها مناطق سيطرة "الجيش الوطني" في شمالي سوريا، طاول أحدها منطقة عفرين، الخميس الماضي.

من جهة أخرى، أغارت الطائرات الحربية السورية والروسية، ظهر اليوم، على مقرات الجماعات المسلحة أطراف بلدة البارة جنوبي إدلب. فيما قصفت قوات الجيش السوري بالمدفعية اوكار الارهابيين، فجر وصباح اليوم،في قرى وبلدات الفطيرة وكنصفرة وبينين وفليفل في جبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، ومحور العنكاور وقليدين بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

إلى ذلك، تواصل قوات الدفاع الوطني التابعة للجيش السوري حملة التمشيط التي بدأتها، أمس، في البادية قرية الصالحية بريف البوكمال الغربي شرق دير الزور، بعد الهجوم الارهابي الأخير الذي استهدف قواتها بين قريتي الدوير والصالحية.

وذكر ما يسمى" المرصد السوري" المعارض أن الطائرات الروسية شنت، منذ صباح اليوم، 12 غارة جوية على مناطق في البادية لمساندة حملة الجيش السوري البرية، واستهدفت الغارات بشكل خاص مواقع في بادية الرصافة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الرقة وبادية دير الزور.