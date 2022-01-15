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البرلمان الايراني يعيّن امينا عاما جديدا لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية

البرلمان الايراني يعيّن امينا عاما جديدا لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

 عيّن رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" اليوم السبت، "سيد مجتبى ابطحي"، في منصب الامين العام الرابع لـ "مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية".

العالم - ايران

ولفت رئيس البرلمان في قرار التعيين بالمناسبة، ان "ابطحي" لديه سجل حافل بالنشاطات في اطار الامانة الدائمة لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية منذ انطلاقه.

وتطلع قاليباف، للامين العام الجديد بالموفقية في اداء المهام الموكلة اليه لدعم القضية الفلسطينية اكثر من اي وقت مضى؛ كما اشاد بجهود الامين العام السابق لهذا المؤتمر "امير عبداللهيان".

يذكر ان سيد مجتبى ابطحي، كان في وقت سابق احد كبار الخبراء لشؤون غرب اسيا بوزارة الخارجية وسكرتيرا في السفارة الايرانية لدى لبنان، ومن ثم تعيّن عضوا في المجلس الاعلى لمؤتمر الدفاع عن الانتفاضة الفلسطينية، كما التحق بمنظمة الصحوة الاسلامية في ايران.

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