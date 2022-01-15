ولادة طفلة أوغندية في طائرة قطرية فوق أجواء مصر

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وأعربت الطبيبة عائشة الخطيب، الأستاذة في جامعة تورنتو الكندية، عن فرحتها الشديدة بعد أن ساعدت في ولادة طفلة "معجزة" على الطائرة.

وقالت لشبكة "بي بي سي" "رأيت حشداً من الناس يتجمعون". في هذه المرحلة كانت تفترض أن الوضع حرج، مثل نوبة قلبية. وأضافت "عندما اقتربت، رأيت هذه المرأة مستلقية على المقعد ورأسها نحو الممر وتصيح من المخاض". وحصلت الدكتورة الخطيب على مساعدة من راكبين آخرين؛ ممرضة أورام وطبيب أطفال من منظمة أطباء بلا حدود.

وكانت السيدة الحامل عاملة أوغندية عائدة من المملكة العربية السعودية حيث تعمل إلى بلادها عبر قطر.

ووُلدت الطفلة، في الأسبوع 35، بصحة جيدة، وسُميت عائشة، على اسم الطبيبة التي ساعدت في وصولها إلى العالم.

وكانت الطبيبة الخطيب، التي كانت تعاني من إرهاق شديد بسبب العمل الشاق في تورنتو لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، تستمتع بإجازتها في المحطة الثالثة من رحلتها.

لكنها لم تتردد في التحرك لمساعدة السيدة، بعدما سمعت نداء عبر جهاز الاتصال الداخلي بالطائرة يسأل عن وجود طبيب.