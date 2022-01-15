السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ولادة طفلة أوغندية في طائرة قطرية فوق أجواء مصر

ولادة طفلة أوغندية في طائرة قطرية فوق أجواء مصر
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

فاجأ المخاض سيدة أوغندية على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى عنتيبي، وصادف استغاثة الأم على ارتفاع 35 ألف قدم فوق الأجواء المصرية وجود طبيبة نسائية، تولّت مهمة توليدها بنجاح.

العالم - منوعات

وأعربت الطبيبة عائشة الخطيب، الأستاذة في جامعة تورنتو الكندية، عن فرحتها الشديدة بعد أن ساعدت في ولادة طفلة "معجزة" على الطائرة.

وقالت لشبكة "بي بي سي" "رأيت حشداً من الناس يتجمعون". في هذه المرحلة كانت تفترض أن الوضع حرج، مثل نوبة قلبية. وأضافت "عندما اقتربت، رأيت هذه المرأة مستلقية على المقعد ورأسها نحو الممر وتصيح من المخاض". وحصلت الدكتورة الخطيب على مساعدة من راكبين آخرين؛ ممرضة أورام وطبيب أطفال من منظمة أطباء بلا حدود.

وكانت السيدة الحامل عاملة أوغندية عائدة من المملكة العربية السعودية حيث تعمل إلى بلادها عبر قطر.

ووُلدت الطفلة، في الأسبوع 35، بصحة جيدة، وسُميت عائشة، على اسم الطبيبة التي ساعدت في وصولها إلى العالم.

وكانت الطبيبة الخطيب، التي كانت تعاني من إرهاق شديد بسبب العمل الشاق في تورنتو لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، تستمتع بإجازتها في المحطة الثالثة من رحلتها.

لكنها لم تتردد في التحرك لمساعدة السيدة، بعدما سمعت نداء عبر جهاز الاتصال الداخلي بالطائرة يسأل عن وجود طبيب.

روابط ذات صلة

طفل عربي يحقق بطولة العالم في الحساب الذهني

ثلاثة آلاف طفل يمني يحتاجون لتلقي العلاج في الخارج

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لافروف: روسيا تسعى لعقد مؤتمر إيراني-عربي لبحث القضايا الإقليمية

على الأمم المتحدة العمل على وقف الحرب في اليمن ورفع الحصار اللاإنساني عنه

كورونا يضرب كبار قادة الكيان الاسرائيلي!

تعرف على أجمل الطرق في العالم لجولة سياحية لا مثيل لها

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. مفاوضات فيينا ونتائج الجولات المتواصلة

ضربة لولي العهد.. شركات أميركية كبرى تتراجع عن التوسع بالسعودية