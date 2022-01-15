طائرة خليفة حفتر تحط في مطار تل أبيب!

العالم - ليبيا

وقال المراسل العسكري لقناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية، إيتاي بلومنتال، بلومنتال، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، عبر حسابه على "تويتر"، أن "طائرة حفتر، وهي "طائرة مدراء" من نوع (P4-RMA) حطت في مطار بن غوريون قادمة من قبرص".

وأضاف أن طائرة حفتر غادرت المطار بعد ذلك بساعتين عائدة إلى قبرص.

ويذكر أن صحيفة "هآرتس" كشفت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن طائرة أقلّت صدام، نجل حفتر، حطت في مطار بن غوريون قادمة من أبوظبي.

ولفتت الصحيفة في حينه إلى أن نجل حفتر، الذي وصل عشية إجراء الانتخابات في ليبيا، طلب من الإحتلال الإسرائيلي تقديم مساعدة عسكرية وسياسية لوالده، مقابل تعهده بتطبيع العلاقات معها.