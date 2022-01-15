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مواجهات النقب.. تهدد بقاء حكومة الاحتلال

السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

باتت المواجهات المندلعة منذ ايام في النقب بين المتظاهرين الفلسطينيين وجيش الاحتلال تنديدا باعمال التجريف للاراضي في قرية الأطروش، هدد بقاء حكومة الاحتلال الاسرائيلي، خصوصا في ظل موقف القائمة العربية منها.

العالم - البوصلة

رئيس قسم العمليات السابق في جيش الاحتلال اللواء يسرائيل زيف، اكد ان المواجهات المندلعة والأحداث التي وقعت في النقب تشبه ما حدث خلال الانتفاضة الأولى.

فيما يشير المراقبون الى ان كيان الاحتلال محاط بعدة قنابل موقوتة من الممكن ان تنفجر به وتزلزل كيانه مثل قضية النقب، او الاحداث الاخيرة في الضفة الغربية، بالاضافة الى المقاومة في قطاع غزة.

ما هي قصة النقب تاريخيا ولماذا عين الاحتلال عليه خاصة ان الكثيرين ينظرون الى النقب بوصفه الصحراء الفلسطينية القاحلة ؟ نسمع دائما بالقرى العربية غير المعترف بها ما هي قصة هذه القرى وخاصة ان احداها هدمت اكثر من مئة مره وهي قرية العراقيب ؟ بالانتقال الى ما يحدث اليوم في النقب وفي بلدة الاطرش من اين انطلقت الشرارة التي اشعلت البرميل ؟و بوعز هندل يقول سنزرع في النقب وسناتي بالمهاجرين الجدد هل هذه عملية افراغ واستيطان جديدة ؟

هذه الاسئلة وغيرها ناقشها برنامج البوصلة مع ضيوف الحلقة:

مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي
مدير مركز القدس للدراسات عماد ابو عواد

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