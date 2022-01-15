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كورونا يضرب كبار قادة الكيان الاسرائيلي!

كورونا يضرب كبار قادة الكيان الاسرائيلي!
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

افادت وسائل الاعلام العبرية اليوم السبت بإصابة عدد من كبار مسؤولي كيان الاحتلال "الإسرائيلي" بفيروس كورونا.

العالم - الاحتلال

وأفاد مراسل العالم بأن وسائل الاعلام العبرية قالت بان كلا من وزير الخارجية يائير لبيد ومساعد رئيس الأركان أفيف كوخافي والحاخام الأكبر لكيان الاحتلال ديفيد لاو ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف ورئيس شعبة القوى البشرية في الجيش اللواء يانيف عشور ومنسق عمليات الحكومة في مناطق السلطة اللواء غسان عليان ورئيس مجلس الأمن إيال حولتا وعضو الكنيست أسامة السعدي اصيبوا بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل قال خبراء صحة الاحتلال "الإسرائيلي" إنه من المحتمل أن تصل مستويات الإصابة بفيروس كورونا الحالية في فلسطين المحتلة إلى الذروة الأسبوع القادم حيث سيبلغ عدد الإصابات المؤكدة ما بين 90 و100 ألف شخص يوميا.

وسجل كيان الاحتلال أمس الجمعة 40430 إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 319،572 اختبارا تم إجراؤها الخميس الماضي، بنسبة إيجابية بلغت 12.65 في المئة وتجاوز عدد الإصابات الخطيرة 300 لأول مرة في سياق الموجة الخامسة من الوباء حسبما افادت قناة "I24" العبرية.

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