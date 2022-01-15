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على الأمم المتحدة العمل على وقف الحرب في اليمن ورفع الحصار اللاإنساني عنه

على الأمم المتحدة العمل على وقف الحرب في اليمن ورفع الحصار اللاإنساني عنه
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

دعا كبير مستشاري وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الایرانیة ، خلال لقائه مع مبعوثة النرويج الخاصة لليمن ، الأمم المتحدة إلى بذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب في اليمن ورفع الحصار اللاإنساني عن الشعب اليمني.

العالم - ايران

والتقت"شارستي ترومسدال" مبعوثة النرويج الخاصة لليمن التي تزور طهران اليوم (السبت) بكبير مستشاري وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية الخاصة "علي أصغر خاجي" في مبنى وزارة الخارجية الايرانية وعقدت معه جولة من المباحثات.

وجرى خلال هذا اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية لليمن ، وبحث ومناقشة مجالات التعاون المشترك بين إيران والنرويج فيما يتعلق بالأزمة اليمنية.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع مختلف قضايا وأبعاد الأزمة اليمنية ، وناقشا سبل تحقيق السلام وإنهاء الأزمة في هذا البلد .

وأشار خاجي خلال اللقاء إلى الوضع المؤسف لشعب اليمن الصامد والظروف الصعبة للغاية الناجمة عن الحرب والحصار الاقتصادي الجائر ، ودعا لمزيد من تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الحرب ورفع الحصار اللاإنساني عن شعب هذا البلد.

بدورها اشارت السيدة ترومسدال إلى عضوية النرويج غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي ، وأكدت أن الأزمة اليمنية هي على رأس أولويات المجلس.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع مختلف قضايا وأبعاد الأزمة اليمنية ، وناقشا سبل تحقيق السلام وإنهاء الأزمة في هذا البلد .

وأشار خاجي خلال اللقاء إلى الوضع المؤسف لشعب اليمن الصامد والظروف الصعبة للغاية الناجمة عن الحرب والحصار الاقتصادي الجائر ، ودعا لمزيد من تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الحرب ورفع الحصار اللاإنساني عن شعب هذا البلد.

بدورها اشارت السيدة ترومسدال إلى عضوية النرويج غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي ، وأكدت أن الأزمة اليمنية هي على رأس أولويات المجلس.

وأضافت: "تواصل النرويج جهودها لحل الأزمة اليمنية سلميا ، وتعرب في هذا الصدد عن دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن".

الجدير بالذكر أن "بيتر سمني باي" المبعوث السويدي الخاص لليمن كان عقد اجتماعا مع "علي أصغر خاجي" في طهران يوم 18 ديسمبر.

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