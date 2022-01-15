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الوطني الكردستاني يسمي مرشحه لمنصب رئيس جمهورية العراق

الوطني الكردستاني يسمي مرشحه لمنصب رئيس جمهورية العراق
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق محمود خوشناو، اليوم السبت، ان برهم صالح هو المرشح الرسمي للاتحاد الى منصب رئيس الجمهورية، فيما اشار الى ان تكرار سيناريو عام 2018 سيتحقق في حال عدم حصول اتفاقات بالمرحلة المقبلة بين الحزبين الرئيسين على مرشح واحد.

العالم - العراق

وقال خوشناو في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاتحاد الوطني الكردستاني رشح برهم صالح بشكل رسمي لمنصب رئيس الجمهورية"، مبينا أن "الوقت مازال مبكرا على موعد جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على مرشح منصب رئيس الجمهورية وجميع الاحتمالات واردة سواء بتكرار سيناريو عام 2018 وذهاب كل طرف بمرشح أو بالوصول الى اتفاق والذهاب بمرشح واحد الى جلسة البرلمان وهو ما نعول عليه".

وأضاف، انه "ضمن المعطيات الحالية فان كل من الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لديهما كل طرف مرشح للمنصب، لكننا نتمنى أن تحصل متغيرات بالفترة المقبلة للذهاب الى الجلسة بمرشح واحد"، لافتا الى انه "حتى اللحظة لا يوجد على جدول الاعمال اي مواعيد لقاءات متفق عليها بين الحزبين للحوار بشأن هذا الملف لكن نتوقع أن تكون هناك قنوات حوار بالفترة المقبلة لمعالجة هذا الملف".

وأكد خوشناو، ان "الاتحاد ملتزم بورقة العمل الكردستانية لكننا ننتظر الطرف الاخر كي يعلن موقفه بشكل واضح ورسمي فيما يتعلق بالتفاهمات بين الطرفين".

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