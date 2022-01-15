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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محيط بلدة سيرج بالقرب من مدينة كرمان جنوبي ايران

السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

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