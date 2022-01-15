موسكو تلقي القبض على أمريكي بتهمة التحرش بأطفال

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ونوهت المتحدثة في تصريحات، إلى أن المحكمة، وبناء على مقتضيات وإجراءات التحقيق، اتخذت تدبيرا وقائيا اعتقلت من خلاله المتهم الأمريكي الجنسية (د .ب).

وأوضحت المتحدثة أن الرجل الأمريكي متهم بارتكاب حالتين من الجرائم بموجب المادة 132 من القانون الجنائي الروسي، التي تتضمن (الاعتداء الجنسي على شخص دون سن الرابعة عشرة).

وتنص العقوبة في هذه المادة على سجن المتهم بهذا الجرم مدة تتراوح بين 12 و20 عاما.

وأشارت المصادر إلى أن فترة الاعتقال حددت حتى تاريخ 13 مارس، ومنحت الدفاع ثلاثة أيام للاستئناف ضد القرار في محكمة موسكو.

ووفقا لمصادر ، اعتقلت مؤسسات إنفاذ القانون الروسية المتهم بعد شكوى تقدمت بها زوجته السابقة (روسية الجنسية) التي أفادت أن الرجل تحرش جنسيا بأطفالها (مواليد 2010 و2014) أثناء وجودهم في مدينة هيوستن.

ويعيش الأطفال حاليا مع والدتهم في موسكو حيث انفصلت عن زوجها في وقت سابق، وأتى الأطفال مؤخرا إلى روسيا بتأشيرة سياحية، ولم تعلّق السفارة الأمريكية حتى اللحظة على الحادثة.