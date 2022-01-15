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نائب قائد الدفاع الجوي للجيش:

امن اجواء البلاد رهن بذكاء ودقة اداء منتسبي الدفاع الجوي

امن اجواء البلاد رهن بذكاء ودقة اداء منتسبي الدفاع الجوي
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال نائب قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش العميد علي رضا الهامي: إن أمن سماء البلاد رهن بذكاء ودقة اداء منتسبي الدفاع الجوي وهو الخط الأحمر للقوات المسلحة.

العالم - ايران

وقام العميد علي رضا الهامي بتفقد منطقة تبريز للدفاع الجوي تقييم الجاهزية القتالية والقدرة الدفاعية لهذه المنطقة الدفاعية وقال امام منتسبي محطة رادار الشهيد توحيدي : إن الاعداء والمنظمات الدولية الخاضعة لنفوذها تدرك جيدًا اليوم أن أدنى انتهاك للمجال الجوي للبلاد سيقابل برد حاسم وصارم من القوات المسلحة.

وأضاف الهامي: "الدفاع الجوي ، استطاع باستخدام معدات وأنظمة محلية ، الحفاظ على المجال الجوي لجمهورية إيران الإسلامية وحمايته كشبكة دفاع متكاملة ومنسقة".

وذكر أن العدو لا يجرؤ اليوم على الاقتراب من المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب تلاحم ووحدة كلمة وجهاد منتسبي الجيش وحرس الثورة الاسلامية ، مضيفًا: "أمن البلاد هو الخط الأحمر للقوات المسلحة وليس هناك اي تغاضي في هذا الصدد ". مؤكدا ان القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية لاتسعى أبدًا إلى الصراع.

وأشار نائب قائد قوة الدفاع الجوي للجيش: إن أمن سماء البلاد رهن بذكاء ودقة اداء منتسبي قوة الدفاع الجوي ، وأن الغيارى من منتسبي هذه القوة وفرت الأمن والسلام للمواطنين الاعزاء من خلال العمل على مدار الساعة .

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