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رئيس الوزراء اللبناني يرحّب ببيان حركة أمل وحزب الله ويقول سأدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال

السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

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