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كازاخستان..مقتل 225 شخصا بينهم 19 من أفراد الأمن خلال الاحتجاجات

كازاخستان..مقتل 225 شخصا بينهم 19 من أفراد الأمن خلال الاحتجاجات
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس النيابة الجنائية بمكتب المدعي العام في كازاخستان، سيريك شلباييف، اليوم السبت، مقتل 225 شخصا، بينهم 19 من قوات الأمن، خلال أعمال الشغب التي اندلعت في البلاد خلال الفترة الماضية.

العالم-اسيا والباسفيك

وقال شلباييف في مؤتمر صحفي: "وصل إلى المشارح 225 قتيلا بينهم 19 شرطيا وعسكريا".

وأوضح شلباييف، أن عدد المصابين خلال أعمال الشغب بلغ 4578 شخصا، بينهم 3393 من أفراد الأمن.

وأشار المسؤول الكازاخستاني، إلى أنه يجرى حاليا التحقيق في 546 قضية جنائية مرتبطة بأعمال الشغب التي جرت في البلاد، مضيفا أن هناك 44 قضية تتعلق بالإرهاب، و34 مرتبطة بأعمال الشغب، و19 قضية أخرى تتعلق بالقتل.

وبحسب المسؤول، فقد تم احتجاز 672 شخصا مشتبه فيهم بارتكاب جرائم في مراكز الاحتجاز المؤقت، بينهم 446 تم احتجازهم بأمر من المحكمة.

ويشار إلى أن كازاخستان اجتاحتها، مطلع العام الحالي، موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية، وتحولت إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في عدد من المناطق، بينها ألما آتا، كبرى مدن البلاد.

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