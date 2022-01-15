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بالصور.. ضبط 3 آلاف قداحة تفجير وقنابر بنينوى

بالصور.. ضبط 3 آلاف قداحة تفجير وقنابر بنينوى
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الاعلام الامني في العراق، اليوم السبت، ضبط 3000 قداحة تفجير وقنابر وعبوات مختلفة غربي نينوى.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعمليتين منفصلتين نفذتا استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 أحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت تواجد مواد تفجير واعتدة وعبوات في قريتي العلكانة التابعة الى ناحية ربيعة وقرية خرايج بلال التابعة الى قضاء تلعفر غربي نينوى".

وأضافت، أنه "على اثر ذلك وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة 71 والفوج الثاني لواء المشاة 73 وقوة برية من الفوجين ذاتهما تم التحرك الى المكان المحدد وضبط 3000 قداحة تستخدم للتفجير و 38 عبوة ناسفة محلية الصنع و 6 قنابر هاون عيار 82 ملم , تم تفجيرها موقعيا وتحت السيطرة من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة".

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