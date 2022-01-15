السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢
٠٧:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تحديد موعد خروج قوات حفظ السلام من كازاخستان

تحديد موعد خروج قوات حفظ السلام من كازاخستان
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، اليوم السبت، موعد خروج قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة من كازاخستان.

العالم-اسیا والباسفیک

وقال زاس في مقابلة مع قناة "بيلاروس-1":سيتم إخراج قوات حفظ السلام بالكامل من كازاخستان... في غضون أسبوع تقريبا ستنقل جميع الوحدات والأفراد إلى نقاط الانتشار الدائم".

وأوضح زاس أن خطة وزارة الدفاع الروسية تنص على أن جميع القوات ستعود إلى نقاط الانتشار الدائم بحلول 19 كانون الثاني/ يناير، إذا لم تلعب الأحوال الجوية دورا في الأمر.

واعتبر الأمين العام للمنظمة أن لجوء كازاخستان إلى المنظمة في وقت اندلاع أعمال الشغب للحصول على المساعدة كان وجيها ويتماشى مع تطورات الوضع في البلاد.

وأشار الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى أن أعضاء المنظمة تفهموا الحاجة إلى تقديم المساعدة.

وأكد أنه لا توجد شكوك حول شرعية عمل المنظمة في كازاخستان، موضحا أن أنشطة قوات حفظ السلام تتوافق مع قوانين المنظمة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أنه لم تكن هناك أية اشتباكات بين المدنيين وقوات حفظ السلام التابعة للمنظمة، أثناء تأدية عملها في كازاخستان.

روابط ذات صلة

كازاخستان..مقتل 225 شخصا بينهم 19 من أفراد الأمن خلال الاحتجاجات

كازاخستان.. صهرا الرئيس السابق يتركان منصبين رئيسيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس الامن الدولي "يبيع" بيانا الى الامارات "يدين" اليمن!!

بالفيديو.. ماوراء تهجير فلسطينيي النقب من ارض اجدادهم؟

جبهة العمل الإسلامي في لبنان تدعو لانتخاب لوائح المقاومة

نجوم هوليوود یتضامنون مع الفلسطينيين ضد الاحتلال "الاسرائيلي"

ترامب يلتقي أنصاره في أريزونا ويؤكد أن الانتخابات الرئاسية سرقت منه

عقار ایراني جديد يحسن عمل الجهاز المناعي في معالجة السرطان