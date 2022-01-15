تحديد موعد خروج قوات حفظ السلام من كازاخستان

العالم-اسیا والباسفیک

وقال زاس في مقابلة مع قناة "بيلاروس-1":سيتم إخراج قوات حفظ السلام بالكامل من كازاخستان... في غضون أسبوع تقريبا ستنقل جميع الوحدات والأفراد إلى نقاط الانتشار الدائم".

وأوضح زاس أن خطة وزارة الدفاع الروسية تنص على أن جميع القوات ستعود إلى نقاط الانتشار الدائم بحلول 19 كانون الثاني/ يناير، إذا لم تلعب الأحوال الجوية دورا في الأمر.

واعتبر الأمين العام للمنظمة أن لجوء كازاخستان إلى المنظمة في وقت اندلاع أعمال الشغب للحصول على المساعدة كان وجيها ويتماشى مع تطورات الوضع في البلاد.

وأشار الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى أن أعضاء المنظمة تفهموا الحاجة إلى تقديم المساعدة.

وأكد أنه لا توجد شكوك حول شرعية عمل المنظمة في كازاخستان، موضحا أن أنشطة قوات حفظ السلام تتوافق مع قوانين المنظمة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أنه لم تكن هناك أية اشتباكات بين المدنيين وقوات حفظ السلام التابعة للمنظمة، أثناء تأدية عملها في كازاخستان.