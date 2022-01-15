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جبهة العمل الإسلامي في لبنان تدعو لانتخاب لوائح المقاومة

جبهة العمل الإسلامي في لبنان تدعو لانتخاب لوائح المقاومة
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

طالبت جبهة العمل الإسلامي في لبنان انتخاب لوائح المقاومة في انتخابات مجلس النيابي في مواجهة المشروع الأميركي.

العالم_لبنان

وحذَّرت الجبهة في بيان اللبنانيين جميعا نحن على أبواب الانتخابات النيابية من استغلال البعض لحاجتهم المعيشية المتدهورة والمنهارة من السير وراء المشروع المعادي للمشروع الوطني المقاوم، لأن إدارة الشر الأميركية ومن معها من المراهنين عليها في الداخل، يصوبون اليوم نحو المقاومة.

متناسين أنها هي من حررت الأرض وحافظت على السيادة التي يتغنون بها، لذا علينا تحكيم ضمائرنا وانتخاب لوائح المقاومة في مواجهة المشروع الأميركي.

و طالبت الدولة اللبنانية بكافة أركانها بـتحمل مسؤولياتها التاريخية والعمل على رفع مستوى معيشة المواطن، الذي يئن من وطأة وشدة الغلاء وارتفاع الأسعار، في ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

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