ترامب يلتقي أنصاره في أريزونا ويؤكد أن الانتخابات الرئاسية سرقت منه

العالم-الاميركيتان

ويعود الرئيس السابق إلى الواجهة ليتحدث أمام حشد متعاطف، بعدما كان قد ألغى مؤتمرا صحفيا في السادس من يناير في ذكرى اقتحام مناصريه مبنى الكابيتول.

وقال في بيان الجمعة "سيتم التطرق إلى مواضيع كثيرة، بينها الانتخابات الرئاسية وأفغانستان والتضخم وملفات أخرى".

وأضاف "سيتم أيضا بث صور الحشود الكبيرة عبر التلفزيون.. أراكم مساء السبت!".

ويتوقع أن يشارك في التجمع المقرر في منطقة ريفية خارج فينيكس عدد كبير من الجمهوريين الذين يكررون مواقف ترامب أن نتائج انتخابات 2020 كانت محددة مسبقا، ومن بين هؤلاء المرشحة لمنصب حاكم أريزونا كاري لايك التي يؤيدها ترامب.

كذلك يتوقع حضور المدير التنفيذي لشركة "ماي بيلو" مايك لينديل الذي أنفق ملايين الدولارات في محاولة لقلب نتائج الانتخابات لصالح ترامب.

وقلص ترامب الذي حجب حسابه على "تويتر" بسبب تصريحاته المتكررة عن نتائج الانتخابات، من حضوره في السياسة الأمريكية منذ مغادرته منصبه، لكنه لا يزال يتمتع بنفوذ كبير في صفوف الحزب الجمهوري.

ويشكل تجمع فلورنس أول إطلالة لترامب أمام حشد كبير منذ أكتوبر، وسيكون بمثابة اختبار لمعرفة مدى التأثير الذي ما زال يمارسه على قاعدته الشعبية.

ويتجنب ترامب العديد من وسائل الإعلام منذ مغادرته منصبه، ولكنه أدلى الأسبوع الماضي بحديث للإذاعة الوطنية العامة نصح فيه الأمريكيين بأخذ اللقاح المضاد لكوفيد-19.

هذا، ويأتي تجمع السبت بعد 24 ساعة من عدم تجديد عقد قناة "وان أمريكا نيوز نيتوورك" المناصرة لترامب، في خدمة الاشتراكات التلفزيونية "دايركت تي في"، أكبر موزع لها.

وكان ترامب دعا أنصاره إلى مشاهدة "وان أمريكا نيوز نيتوورك"، وهي من أبرز المروجين لنظرية حصول مؤامرة في الانتخابات.

كما يأتي التجمع في أريزونا أيضا بعد توجيه الاتهام لزعيم مجموعة "أوث كيبرز" اليمينية وعشرة آخرين بإثارة الفتنة لدورهم في اقتحام الكابيتول في 6 يناير.